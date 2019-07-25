رياضة | المقاولون يقترب من ضم مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يقترب من ضم مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو المقاولون العرب، من التعاقد مع أحمد علاء مدافع الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لضم مدافع جديد للذئاب خلال المرحلة المقبلة، ويضع مدافع الأهلي على رأس المطلوبين لتدعيم صفوف فريقه.

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وينتظر مدافع الأهلي، حسم مصيره من جانب جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، عقب لقاء القمة المقرر الأحد المقبل، أمام الزمالك وذلك من أجل تحديد موقفه من الرحيل أو البقاء.

يذكر أن أحمد علاء، قد انتقل للنادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، قادمًا من الداخلية مقابل 10 ملايين جنيه، لكنه لم يحصل على فرصته كاملة مع الفريق، رغم وجود أكثر من مدير فني بالفترة الماض