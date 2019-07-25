رياضة | في بيان له.. مدرب منتخب السلة يوضح أسباب الإخفاق في "الأفروكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في بيان له.. مدرب منتخب السلة يوضح أسباب الإخفاق في "الأفروكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، بقيادة مجدي أبو فريخة، قبول استقالة عصام عبد الحميد، المدير الفني لمنتخب السلة، والتي تقدم بها بعد الخروج من بطولة الأفروكان.

وكان منتخب مصر قد ودع بطولة الأفروكان مبكرًا و التي أقيمت بمالي، بعد الخسارة من تشاد .

ومن جانبه نشر عصام عبد الحميد، بيانًا توضيًا بشان الفترة التي قاد فيها منتخب السلة مؤكدًا أنه أشرف علي منتخب مصر خلال فترة مشاركة المنتخب في بطولة الأفروكان لأن عمله الأساسي هو تدريب نادي الزمالك و لكنه لم يتأخر عن تحمل المسؤولية الوطنية.

وأوضح أنه تعرض للكثير من الإساءة و عدم التقدير الرياضي لتاريخه، موجهًا الشكر للاعبين الذين انضموا لمنتخب السلة و كذلك الجهاز المعاون مؤكدًا أن هؤلاء هم الرجال الذين تحملوا المسؤولية و واجهوا الموقف الصعب و لم يتخاذلوا أو يمتنعو أو يتهربوا من تمثيل بلدهم.

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وتابع " هناك ١٠ لاعبين من القوام الأساسي لمنتخب مصر لم يشاركوا مع المنتخب بحجج الإصابة أو عدم الرغبة في المشاركة مع المنتخب، رغم الحاجة لهم، وطالبت المسؤولين بمحاسبتهم لكن لم يُحاسب أحد، و أبلغت المسؤولين في اتحاد السلة، بإن المنتخب بهذا اقوام لا يستطيع تحقيق نتيجة إيجابية و لا بد من حضور هوءلاء اللاعبين لكن لم يحدث هذا".

وأضاف " خضنا البطولة بمنتخب ينقصه ١٠ لاعبين من القوام الأساسي طالبت بوجودهم مراراً و تكراراً و ليس لي دخل في عدم وجودهم".

ونفى مدرب سلة الزمالك الاتهامات باستغلال وجوده في القيادة الفنية للمنتخب، والتعاقد مع لاعبين داخل المنتخب موضحًا " هذا الكلام لم يحدث مطلقاً كيف لي أن أتكلم مع لاعبين هم عقودهم سارية مع أنديتهم و كل من تعاقد نادي الزمالك معهم استعدادًا للموسم الجديد لاعبين من خارج القوام الأساسي للمنتخب" .

وأتم " حاسبوا من تسبب في ذلك و لا تحاسبوا من تحمل المهمة بكل شرف و أنا بطبعي أتحمل المسؤولية و أي نقد و لكن بأدب و إحترام ".