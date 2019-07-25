رياضة | مفاجأة.. أرسنال يدخل سباق التعاقد مع محمد الشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أرسنال يدخل سباق التعاقد مع محمد الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم عن دخول نادي أرسنال الإنجليزي في سباق التعاقد مع حارس منتخب مصر والنادي الأهلي "محمد الشناوي" في مفاجأة غير متوقعة حيث أعلن النادي عن رغبته التعاقد مع حارس كان متألق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي كانت مقامة في مصر.
وأوضحت صحيفة "readarsenal" أن النادي الإنجليزي قد دخل في سباق التعاقد مع الحارس المصري محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بسبب رحيل "أوسبينا" إلى نابولي وإعتزال الحارس الدولي المخضرم "بيتر تشيك".
وتعني تلك المفاوضات عن مزاحمة فريق أرسنال الإنجليزي كلًا من فريقي الهلال والنصر السعوديان وسنعرف وجهة اللاعب القادمة خلال الأيام المقبلة، وقد قدم الحارس مباريات جيدة جدًا مع المنتخب المصري وكذلك النادي الأهلي المصري.