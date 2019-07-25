رياضة | مفاجأة.. أرسنال يدخل سباق التعاقد مع محمد الشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أرسنال يدخل سباق التعاقد مع محمد الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم عن دخول نادي أرسنال الإنجليزي في سباق التعاقد مع حارس منتخب مصر والنادي الأهلي "محمد الشناوي" في مفاجأة غير متوقعة حيث أعلن النادي عن رغبته التعاقد مع حارس كان متألق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي كانت مقامة في مصر.