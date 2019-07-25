رياضة | تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والنرويج في ربع نهائي مونديال شباب كرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والنرويج في ربع نهائي مونديال شباب كرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل منتخب مصر للشباب لكرة اليد مغامرته في مونديال الشباب والذي يقام حاليا بإسبانيا، ويلتقي الفراعنة مع نظيره النرويجي في دور الـ8 اليوم الخميس.

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وتنطلق مباراة مصر والنرويج في تمام الساعة السابعة الا الربع مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد الرسمية على موقع اليوتيوب، وهي القناة الرسمية على الإنترنت والتي أذاعت كل مباريات منتخب مصر في البطولة، تأهل منتخب مصر لشباب اليد إلى دور الستة عشر، بوصفة بطل المجموعة الثانية، بعد الفوز على كل منافسيه، وفاز في أخر مباريات المجموعة على فرنسا بطلة العالم 37-32، وفي دور الستة عشر فاز المنتخب المصري على صربيا بنتيجة 30-29.