رياضة | بلدية المحلة راحة من التدريبات غدا ومعسكر الفريق بالإسماعيلية

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة على راحة من التدريبات غدا، بعد أن أدي مرانه اليوم في السادسة صباحا تحت قيادة مديره الفني كرم جابر.

وكان الفريق قد أدي تدريباته طوال الأسبوع على فترتين من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية عند اللاعبين.

من ناحية أخرى وافق مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وأمين الصندوق والمشرف العام على الكرة مصطفى الشامي على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بمدينة الاسماعيلية لمدة عشرة أيام بداية من يوم السبت القادم من أجل تحقيق إعداد بدني قوي للفريق استعدادا لبدء الموسم الجديد وتحقيق طموحات جماهير وأعضاء بلدية المحلة والصعود للدوري الممتاز.