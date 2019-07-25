اونلاين | كورة ستار cool kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر رابط بي ان سبورت ماتش tottenham متعدد الجودة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام الكأس الدولية

سيتم إقامة اللقاء على ملعب هونغ كونغ kora star وسيتم نقل المباراه على قناه بي ان سبورت الرياضيه في الواحده والنصف ظهرا بتوقيت القاهره الثانيه والنصف بتوقيت مكة المكرمة kora online كورة اون لاين.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد امام توتنهام

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في الدفاع: لوك شاو - فيل جونز - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا.

في الوسط: بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - تاهيث تشونج.

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في الهجوم: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد.

التشكيل المتوقع لتوتنهام امام مانشستر يونايتد

تشكيلة توتنهام المتوقعة

في حراسة المرمى: باولو جازينجا

في الدفاع: أنتوني جورجيو - يان فيرتونجن - توبي آلديرفايريلد - كايل ووكر.

في الوسط: موسى سيسوكو - هاري وينكس - سون هيونج مين - ديلي آلي - كريستيان إريكسن.

في الهجوم: هاري كين.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الكأس الدولية

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام يلا شوت yalla shoot live ، توتنهام والذي لعبه هو الاخر مباراه واحده ضد يوفنتوس وفاز بها بثلاثه اهداف مقابل هدفين في مباراه صعبه تمكن توتنهام من الفوز بها يوتيوب لايف youube live وحصد الثلاث نقاط واستطاع ذا ريد ديفلز التتويج بالدوري الانجليزي الممتاز 20 مره في تاريخه و كاس الاتحاد الانجليزي 12 مره كم استطاع الحصول على دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات في تاريخه.