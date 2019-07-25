بعد قضية الاغتصاب.. يوفنتوس يحمي كريستيانو رونالدو من فريق السيدات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تزال قضية الاغتصاب المتهم فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من قبل سيدة أمريكية، تسيطر على الأجواء نادي يوفنتوس الإيطالي.

إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، منعت لاعبات فريق “السيدة العجوز” من التعليق على قضية الاغتصاب المتهم بها نجم فريق الرجال كريستيانو رونالدو، مهددة بفرض غرامات مالية.

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لاعبة فريق يوفنتوس سابقا بترونيلا إكروث، قالت في تصريحات نقلها موقع “Expressen” إن النادي استخدم حق النقض ضد موضوع ساخن، أرغمنا يوفنتوس على الصمت، لم يسمح لنا النطق بكلمة واحدة عن رونالدو واتهاماته بالاغتصاب.

عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا، كانت قد تقدمت في سبتمبر 2018 بشكوى في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، متهمة النجم البرتغالي لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، باغتصابها ليلة الـ12 من يونيو 2009 في أحد فنادق مدينة لاس فيجاس.

كريستيانو رونالدو – في إطار دفاعه عن نفسه من هذه التهمة – قال في تصريحات له: إنه التقى مع عارضة الأزياء الأمريكية، لكنه نفى أن يكون ذلك اغتصابا.