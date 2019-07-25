شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: الأهلي أغلق صفحة المقاولون.. وتركيزنا بالكامل في «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الفوز على المقاولون أمس، ويركزون بالكامل في مباراة الزمالك بعد التتويج بمسابقة الدوري رسميًا لموسم 2019-2020.

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وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمي والإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب في إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة القمة».

وأوضح أن مباراة الزمالك تظل ذات طبيعة خاصة، نظرًا لأهميتها جماهيريًا وهو ما تم التأكيد عليه في الحديث مع اللاعبين من أجل تحقيق هدفنا والفوز في مباراة الأحد المقبل أمام الزمالك.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه يثق في خبرات لاعبي الاهلي وقدرتهم على الفصل تماما بين حسم الدوري رسميًا أمس بعد الفوز على المقاولون 3-1 ولقاء الزمالك الهام والمرتقب والذي كما أكدت يبقى ذا طبيعة خاصة جدًا، مشددًا على أن دوافع اللاعبين والجهاز الفني تظل قوية للغاية لتحقيق الفوز في القمة المقبلة لإنهاء مشوار الدوري بشكل جيد.