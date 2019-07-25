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مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة المقاولون

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة المقاولون أمس الأربعاء، لتدريبات استشفائية اليوم في معسكر الفريق المغلق ببرج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

وكان الأهلي قد توج أمس بلقب الدوري بعد فوزه على المقاولون العرب 3-1 ورفع رصيده إلى النقطة 77 متقدما بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه وهو الزمالك.

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