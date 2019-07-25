مصر تتقدم 9 مراكز بتصنيف «فيفا» وتترأس مجموعة في تصفيات مونديال 2022

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم 9 مراكز في أخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمنتخبات لتصبح في المرتبة 49، وباتت سادس فريق على مستوى قارة أفريقيا.
وجمع منتخب مصر، الذي ودع كأس أفريقيا 2019 من الدور ثمن النهائي، 47 نقطة في تصنيف فيفا منذ 14 يونيو الماضي موعد أخر إصدار للتصنيف قبل اليوم الخميس.
وواصلت السنغال تصدرها لتصنيف منتخبات إفريقيا، بينما حققت الجزائر بطلة القارة تقدما ملحوظا بالقفز 28 مركزا لتصبح في المرتبة 40 عالميا والرابعة أفريقيا، وجاء ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية السنغال (20)- تونس (29)- نيجيريا (33)- الجزائر (40)- المغرب (41)- مصر (49)- غانا (50)- الكاميرون (53)- الكونغو الديموقراطية (56)- كوت ديفوار (57).
ووجود مصر ضمن أول 10 منتخبات أفريقية بتصنيف فيفا يجعلها على رأس مجموعة في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، وستقام قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 يوم الإثنين المقبل في مقر الاتحاد الإفريقي «كاف» في مصر.
وكان الاتحاد الأفريقي قد اعتمد نظاما جديدا للتصفيات حسب التصنيف الدولي، ويتضمن النظام الجديد تجنيب أعلى 26 منتخبا في التصنيف من المشاركة في التصفيات التمهيدية، والتي سيشارك فيها 28 منتخبا يتم تقسيمها إلى نصفين، الأول هم الأعلى في التصنيف، والثاني التصنيف الأقل، وسيلتقي حسب القرعة الـ14 الأعلى في مع الـ14 الأقل منها، على أن تقام مباريات الذهاب على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الأقل.
ويتأهل 14 فريقا إلى دور المجموعات رفقة الـ 26 الذين تم إعفاؤها من المشاركة في الدور التمهيدي، ثم يتم تقسيم المنتخبات الـ 40 إلى 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف (الفيفا)، ثم يتم تقسيم المنتخبات أصحاب الصدارة في الـ10 مجموعات إلى قسمين طبقا لتصنيف (فيفا)، وإجراء قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022، وستكون مباريات الذهاب على أرض المنتخبات أصحاب التصنيف الأقل.
ويشبه هذا النظام ما حدث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل الذي تصدرت فيه مصر مجموعتها على حساب غينيا وموزمبيق وزيمبابوي، وفي المرحلة الإقصائية واجه غانا وخسر في مجموع المباراتين بنتيجة (7-3).
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