شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف «فيفا» للمنتخبات: بلجيكا تحافظ على الصدارة.. والجزائر تقفز 28 مركزًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، تصنيفه الشهري للمنتخبات، الذي شهد تتقدم مصر عدة مراكز عن أخر تصنيف لتصبح في المرتبة الـ 49.

وحافظت بلجيكا على صدارتها للتصنيف العالمي بفارق 20 نقطة أمام البرازيل «بطلة كوبا أمريكا» والتي انتزعت الوصافة من المنتخب الفرنسي بطل العالم.

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وشهدت المراكز الـ10 الأولى بعض التغييرات، حيث حلت فرنسا بالمركز الثالث، وإنجلترا الرابع، ثم أوروجواي الخامس، وحافظ منتخب البرتغال على المركز السادس، كرواتيا السابع، ودخل منتخب كولومبيا في المركز الثامن، وبقى منتخب إسبانيا في مركزه التاسع، ووالأرجنتين عاشر.

وواصلت السنغال تصدرها لتصنيف منتخبات أفريقيا، بينما حققت الجزائر بطلة القارة تقدما ملحوظا بالقفز 28 مركزا لتصبح في المرتبة 40 عالميا والرابعة أفريقيا، وجاء ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية السنغال (20)- تونس (29)- نيجيريا (33)- الجزائر (40)- المغرب (41)- مصر (49)- غانا (50)- الكاميرون (53)- الكونغو الديموقراطية (56)- كوت ديفوار (57).

ترتيب المنتخبات العربية:

29 تونس، 40 الجزائر، 41 المغرب، 49 مصر، 62 قطر، 65 الإمارات، 68 السعودية، 77 العراق، 87 سوريا، 87 عمان بنفس عدد النقاط