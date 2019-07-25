فرصة فالفيردي تحرم تشافي من موهوب برشلونة

رفض الإسباني الشاب ريكي بويج، لاعب برشلونة، أي عروض مقدمة لضمه، من أجل الرحيل عن الفريق الكتالوني، وقرر الاستمرار في كامب نو.
ووفقًا لصحيفة "موندو دييبورتيفو" الإسبانية، فإن ريكي (19 عامًا) تلقى اتصالات من "مُلهمه" تشافي هرنانديز المدير الفني للسد القطري، والذي طلب استعارته لمدة موسم واحد.
ورغم سعادته الكبيرة بطلب تشافي أن يكون ضمن فريقه، لكنه شكره بأدب، ورفض فكرة الابتعاد عن برشلونة في هذه المرحلة، وفضل مواصلة النمو في كامب نو، من أجل اللعب مع الفريق الأول.
ريكي أكد أنه كان من الممكن أن يقبل العرض، لولا الفرصة التي منحها له فالفيردي في مواجهة تشيلسي في كأس الأبطال، حيث يأمل في مزيد من الفرص فيما بعد.
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