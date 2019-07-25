رونالدو يوجه رسالة دعم لأسينسيو

بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، اليوم الخميس، برسالة دعم لزميله السابق في ريال مدريد، ماركو أسينسيو، الذي تعرض أمس الأربعاء لإصابة خطيرة، في مباراة ودية أمام آرسنال، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية.

وفي محاولة لشد أزر الدولي الإسباني، نشر كريستيانو صورة له مع أسينسيو، حين كان البرتغالي يدافع عن قميص الملكي، وأرفقها برسالة قال فيها "الكثير من القوة يا صديقي، أتمنى لك الشفاء العاجل".

ويعاني اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، من قطع في الرباط الصليبي الداخلي، وآخر في الغضروف الهلالي الخارجي بالركبة اليسرى.

وسيخضع جناح الريال لجراحة خلال الأيام المقبلة، وسيحتاج لفترة تعافي لا تقل عن ستة أشهر.