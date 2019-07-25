صدمة مدريد وعودة سواريز تتصدران الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على حلول المشكلة التي يعاني منها ريال مدريد بعد إصابة ماركو أسينسيو، وعودة لويس سواريز مهاجم برشلونة، واستعداده للانضمام للتدريبات الجماعية للموسم الجديد.

وعنونت صحيفة "ماركا": "6 حلول لمشكلة واحدة. أسينسيو سيغيب عن الموسم بأكمله لكن زيدان يملك بدائل.. موقف بعض المرشحين مثل بيل أو خاميس رودريجيز قد يتغير".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "مرحبًا يا مايسترو"، موضحة: "دي يونج يلتقي مع قدوته إنييستا قبل مواجهته يوم السبت في كوبي".

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وتابعت: "خط وسط برشلونة يواجه مشكلة التُخمة، هناك 10 لاعبين خط وسط في النادي".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت" كان العنوان الرئيسي: "سواريز عاد بقوة".

وقالت الصحيفة "المهاجم متواجد في برشلونة، وسينضم للتدريبات مع زملائه في الأسبوع المقبل، لقد تعافى من الإصابات، وهو مقتنع بأنه سيُقدم أداءً أفضل هذا الموسم".