رفض زمالكاوي لإقامة ممر شرفي للاعبي الأهلي في لقاء القمة الأحد المقبل

رفض الزمالك فكرة إقاة ممر شرفي للاعبي الأهلي في مباراتهم يوم الأحد المقبل في اللقاء الأخير للدوري المصري.
وفاز أمس الأهلي رسمياً بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخ النادي بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 مع فوز الزمالك على الإسماعيلي بنفس النتيجة.
فوز الأهلي جعل الفارق بينه وبين الزمالك 5 نقاط قبل لقائهم الأخير ليكون لقاء دون أي تأثير على بطل الدوري.
وقال مصدر بنادي الزمالك أن فكرة إقامة ممر شرفي للاعبي الأحمر غير واردة.
وفي الدوريات الأوروبية يقام ممر شرفي للاعبي الفريق المتوج بالبطولة في إطار من الروح الريضية و الإحترام المتبادل.
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