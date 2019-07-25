رسميًا.. كريستال بالاس يبرم صفقة غانية

حصل نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الخميس، على خدمات المهاجم الغاني جوردان أيو لمدة ثلاثة أعوام.

وانضم أيو (27 عاما) لكريستال بالاس قادما من سوانزي سيتي، بعدما شارك في 20 مباراة مع الأول، الذي كان معارا له في الموسم الماضي.

وقال الدولي الغاني أيو، في تصريحات للموقع الإلكتروني لكريستال بالاس: "استمتعت للغاية بالموسم الماضي، استمتعت بالملعب، الجماهير، زملائي كانوا جيدين للغاية معي.. كل شيء كان إيجابيا، ولذلك قررت الاستمرار مع كريستال بالاس".

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ومن جانبه، قال روي هودسون مدرب كريستال بالاس، إن أيو يلائم بشكل جيد طريقة لعب الفريق.

وأوضح مدرب المنتخب الإنجليزي الأسبق: "لقد أثبت نفسه كعضو مخلص ومكد بالفريق، وبالتأكيد لعب دورا مع النادي في حصد أعلى نقاط في تاريخه، في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي".

ويبدأ كريستال بالاس الموسم الجديد بمواجهة ضيفه إيفرتون، يوم 10أغسطس المقبل.