وكيل نجم لاتسيو في عرين مانشستر يونايتد

يستعد مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتعزيز صفوفه بصفقة جديدة من لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فقد ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد أوشك على حسم صفقة انضمام الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم وسط لاتسيو.

وأضافت أن وكيل سافيتش يتواجد في الوقت الحالي بمدينة مانشستر، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا، سيكلف الشياطين الحمر حوالي 75 مليون يورو، فيما سيوقع على عقد لمدة خمس سنوات، براتب 5.8 مليون يورو سنويًا.

وكان سافيتش أحد الأهداف الرئيسية للعديد من كبار أوروبا، في السابق، مثل باريس سان جيرمان، يوفنتوس، إنتر ميلان.