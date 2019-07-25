شكرا لقرائتكم التخطيط ترفض وصايا لاسارتى داخل الأهلى برحيل هذا الثلاثى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بعض مطالب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

وطلب لاسارتي رحيل الثلاثي حسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد حمودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لعدم قناعته الفنية بإمكانياتهم، ورغبة منه في الاستعانة بلاعبين آخرين.

فيما يتمسك لاسارتي باستمرار الثلاثي أحمد الشيخ وعلي لطفي والأنجولي جيرالدو، وهو ما تتحفظ عليه لجنة التخطيط وترحب برحيل الثلاثي الأخير والتمسك بالثلاثي الذين طلب المدرب الأوروجوياني رحيلهم عن صفوف القلعة الحمراء.

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وكان النادى الأهلى حقق لقب بطولة الدورى رقم 41 فى تاريخه بعدما حسم الصراع مع الزمالك، بعدما حقق الفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من منافسات المسابقة.