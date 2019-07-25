شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة سعد سمير للأهلى من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد سعد سمير مدافع الأهلي إلى القاهرة، موعد عودته بعد غدٍ السبت قادما من ألمانيا، حيث يستكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

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ويستكمل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي في ألمانيا ويتابع الجهاز الطبي للأهلي معه هاتفيًا كافة التفاصيل الخاصة بسير عملية التأهيل للتعافي من الإصابة، ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي مع الفريق خلال 3 اسابيع من تاريخ عودته من ألمانيا .

الجدير بالذكر أن سعد سمير ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي قبل الدخول فى التدريبات الجماعية للفريق وإعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.