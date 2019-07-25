شكرا لقرائتكم عبد العاطى "دجلة" يوقع على عقود انتقاله للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادى الزمالك فى الحصول على توقيع محمد عبد العاطى لاعب وسط وادى دجلة، تمهيدًا لحسم الصفقة بشكل رسمى بعد التوصل لاتفاق مع مسئولى الفريق الدجلاوى على ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

عبد العاطى وقع على رغبة الانضمام للزمالك، إلا أن المفاوضات بين مسئولى دجلة والزمالك مازالت جارية، خاصة وأن دجلة طلب الحصول على 30 مليون جنيه، ودخول أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك فى الصفقة.

كان عبد العاطى على ردار الزمالك منذ بداية الموسم، إلا أن المفاوضات توقفت دون وجود أسباب واضحة، قبل أن تعود المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى خاصة فى ظل المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب مع الفريق الدجلاوى منذ بداية الموسم تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس، ومع إقتراب رحيل طارق حامد الذى تلقى عروضًا مغرية بعد أمم أفريقيا.