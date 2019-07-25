شكرا لقرائتكم شريف إكرامى: مقومات البطل لا تتواجد سوى فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى أنه لن يرحل عن القلعة الحمراء إلا فى حالة وجود قرار من إدارة الاهلى بالاستغناء عن خدماته ووجود طموح لديه بالاستمرار فى الملاعب .

قال شريف إكرامى فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت": "الأهلى بيتى ولم أفقد شغفى بالاستمرار داخله ورغم أن مستر لاسارتى لديه وجهة نظر فى استبعادى إلا أنى احترمها وعندما ستتاح لى الفرصة مجدداً لن أفرط فيها معلقاً " لم أرمى الفوطة حتى الان"

أوضح : " لن أرحل عن الاهلى إلا لو قررت إدارة النادى الاستغناء عنى ووجدت بداخلى رغبة فى الاستمرار بالملاعب ، دكة الاهلى مهمة ولكن بشرط ألا تفقد أى لاعبه طموحه المشروع فى المشاركة أساسياً "

وعن المنافسة مع محمد الشناوى ، أكد إكرامى: "الشناوى أخ قبل أن يكون منافس وتعرض لظروف صعبة طيلة أوقات الموسم وتعامل معها بثبات وصمود يستحق الاشادة"

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وعلق إكرامي على تتويج الاهلى بالدوري ، قائلا: "مقومات البطل لا تتواجد سوى فى الاهلى والفوز بالدوري هذا الموسم جاء ليؤكد هذه المعانى ، الاهلى بطل فى كل الظروف رغم كل محاولات التشويه والهدم والتكالب ضدنا ، مضيفاً : "الاهلى كبير وبطل ولا أحب اتحدث بلغة الشماتة ولكن الأهلى قد يمرض ولكنه سيظل بطلا فلا يوجد أحد يملك مقومات شخصية البطل سواه "

وعن الموسم الجديد علق إكرامى : " شىء يدعو للفخر أن تفتتح موسمك الجديد ببطولة تمثل أفضل تعويض للجماهير بعد الخروج الافريقى والعربى وأؤكد "الدوري لن يخرج من الجزيرة"

توج النادى الاهلى بالدورى الممتاز للمرة الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ورفع رصيده الى 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك ويتبقي مباارة زواحدة بين القطبين يوم الاحد المقبل