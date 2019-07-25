شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يحقق مع اللاعبين الرافضين تمثيل المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة تحقيق مع عدد من لاعبى منتخب السلة ممن رفضوا الانضمام للمنتخب خلال المشاركة فى بطولة الأفروكان التى أقيمت فى مالى الأسبوع الجارى.

ويتم التحقيق مع اللاعبين بمعرفة علاء زهران عضو مجلس الإدارة، مع إيقافهم لحين انتهاء التحقيقات.

واللاعبين المقرر التحقيق معهم كل من إبراهيم الجمال وعمرو الجندى وسامح رميح، بالإضافة إلى عمر طارق عرابى، حيث اقترح عمرو مصيلحى التحقيق مع الرباعى فى ظل أهميتهم بالمنتخب، ودورهم المؤثر على اداء المنتخب فى البطولات

كان المنتخب قد تغلب على غينيا فى أول مباراة بالبطولة بينما خسر من تونس فى ثانى المواجهات وتشاد فى المواجهة الثالثة.