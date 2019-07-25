شكرا لقرائتكم مدرب السلة يحمل الغائبين عن المنتخب مسئولية إخفاق بطولة الأفرو كان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد عصام عبد الحميد المدير الفنى لمنتخب السلة المستقيل، على الاتهامات التى وجهت إليه بتحمل مسئولية الخروج من بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى الأسبوع الجارى، بالخسارة أمام تشاد وتونس. ونشر عبد الحميد عبر صفحته بالفيس بوك ردا وتوضيحا أنه تقدم بالإستقالة والإعتذار، بعد أن تحمل المسئولية، ووافق على المهمة فى البطولة، واتوجه بالشكر إلى اللاعبين الذين شاركوا فى البطولة، مقابل وجود 10 لاعبين من القوام الأساسى لم يشاركوا بحجج الإصابة وعدم الرغبة فى المشاركة مع المنتخب، رغم الحاجة إلى وجودهم ليستطيع المنتخب الظهور بشكل لائق فى بطولة الأفروكان.

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وكشف عبد الحميد أنه طلب من المسئولين بالاتحاد وجود هؤلاء اللاعبون ، ومحاسبتهم لكن لم يُحاسب أحد ، وأبلغ الاتحاد ان المنتخب لن يستطيع تحقيق نتيجة إيجابية ولابد من حضور هؤلاء اللاعبون لكن لم يحدث هذا

وطالب المدير الفنى المستقيل بمحاسبة من امتنع عن تمثيل بلده قائلا:" حاسبوا من تسبب في ذلك و لا تحاسبوا من تحمل المهمة بكل شرف و أنا بطبعي أتحمل المسؤولية و أي نقد و لكن بأدب و إحترام"

وكان اتحاد السلة قد وافق على الاستقالة التى تقدم بها عصام عبد الحميد من تدريب المنتخب ، على خلفية وداع بطولة الأفرو كان .