محمد الشناوي يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد...

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادى الأهلى حظى باهتمام نادى ريال مدريد الإسبانى، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع "الفراعنة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضى وحتى 19 يوليو الجارى.

ذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" المقربة من نادى ريال مدريد، "محمد الشناوى كان من أبرز اللاعبين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية رغم سنوات عمره الـ30، هو يلعب حالياً فى النادى الاهلى، لكنه على الأرجح سيوقع لنادى أوروبى فى المستقبل القريب".

وأضافت الصحيفة، "منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكراً وبالتحديد من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا، لكن محمد الشناوى كان من أفضل لاعبى البطولة".

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كانت صحيفة "ليدر فيلا" الإنجليزية، كشفت فى وقت سابق عن وجود منافسة بين ناديى أرسنال وأستون فيلا من أجل التعاقد مع محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر وفريق الأهلى.

وأشارت الصحيفة المقربة من نادى أستون فيلا إلى نية إدارة النادى ضم الحارس الدولى، مقابل دفع مبلغ يصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى هذا الصيف.

وتحدثت الصحيفة أن نادى أرسنال يريد التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 30 عاماً، ليكون بديل الحارس الأساسى لينو بالموسم القادم بعد رحيل بيتر تشيك بشكل رسمى.