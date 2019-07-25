شكرا لقرائتكم الزمالك يشكو كهربا رسميا للفيفا بعد توقيعه لأفيس البرتغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نادى الزمالك خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة اليوم الخميس، يخطره فيه بتصعيد أزمة لاعبه محمود كهربا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وأنه يجهز ملفا كاملا ضد اللاعب لتقديمه إلى الفيفا لتوقيع عقوبات عليه.

كان كهربا وقع رسميا أمس، على عقود الانضمام إلى نادى أفيس البرتغالى، وطلب النادى البرتغالى البطاقة الدولية للاعب.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط نادى الزمالك، سينضم لأحد أندية الدورى البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكدت الصحيفة ذائعة الصيت فى البرتغال، أن محمود "كهربا" وقع على عقود انتقاله لصفوف ديسبورتيفو أفيس الذى ينافس فى الدرجة الممتازة، حيث ينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة.