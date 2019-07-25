شكرا لقرائتكم سموحة يضم "بيبو" دجلة لمدة 4 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع بيبو على عقود الإنضمام لسموحة في حضور كلا من فرج عامر رئيس سالنادى ، ووليد عرفات نائب الرئيس ، بالإضافة إلى أنور شلوفة وكيل اللاعب.
يحاول سموحة لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين خلال الفترةالمقبلة ، لسد احتياجات حسام حسن المدير الفني للفريق والجهاز المعاون له .
بيبو كان من ناشئي مصر المقاصة وانتقل للمقاولون العرب أثناء الثورة ولكن بسبب أزمات مادية رحل وعاد إلى الدرجة الثانية لفريق الواسطي ورفض أبو العينين شحاتة مدرب الواسطي في بقائه ورحل في اليوم الأخير للقيد وانتقل للدرجة الثالثة ومنه إلى الفيوم بالدرجة الثانية مقابل 20 ألف جنيه في موسم 2013-2014 ولعب جمال عبد الحميد دورا فى اكتشافه وجعله يشارك بمركز المهاجم وسجل 14 هدفا في الإعداد وفي الموسم ذاته سجل 10 أهداف ثم طلب طارق العشري ضمه إلى وادي دجلة مقابل 250 ألف جنيه ومن هنا بدأت رحلتي مع دجلة قبل رحيله بعد فسخ عقده بالتراضى وانتقاله لسموحة
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