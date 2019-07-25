شكرا لقرائتكم محمد يوسف: على معلول رفض عروضا من أندية كبرى للبقاء فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، تصريحات جديدة بشأن مستوى على معلول ظهير أيسر الفريق مع المارد الأحمر خلال الموسم الجاري بعد التتويج ببطولة الدوري، قائلاً: معلول يُقدم موسم رائع مع الفريق وكان له دور مؤثر مع باقي زملاؤه في التتويج بالدوري.

وحصد الاهلى لقب الدورى الممتاز للمرة الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمس ورفع رصيده الى 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك ويتبقي مباراة واحدة بين القطبين يوم الاحد المقبل.

وأكد محمد يوسف في تصريحات خاصة لقناة "تايم سبورت"، أن على معلول يؤدي في الاهلي بـ"حُب وعشق" لذا يتألق، مُعلقاً: من أسباب نجاح الظهير التونسي مع الفريق إنه بيلعب وهو "حابب الأهلي وعايز يعمل حاجة للنادي".

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وأشاد يوسف بـ "على معلول" بسبب رفضه للعديد من العروض لرغبته في البقاء مع النادي واستكمال رحلة الانتصارات والبطولات مع الأهلي.

وأوضح أنه كان لديه تحدي كبير أيضاً بعد إستبعاده من قائمة بلاده في أمم أفريقيا الأخيرة بمصر وأراد أن يثبت ذاته بالتألق مع الاهلي لذا واصل تقديم عروض جيدة عقب استئناف المسابقة وهو ما ظهر في مباراة الأمس أمام المقاولون العرب، وأحرز اول الأهداف .