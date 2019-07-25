شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: انتهينا من الاحتفالات بالتتويج بالدورى وهنكسب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أن الجهاز الفنى واللاعبين أغلقوا تماما صفحة التتويج بالدورى بعد الفوز على المقاولون أمس، ويركزون بالكامل فى مباراة الزمالك يوم الأحد المقبل فى ختام بطولة الدورى الممتاز.

وأضاف "عبد الحفيظ": "بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التى تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمى والإحصائى والجماهيرى، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث فى مباراة القمة".

وأفاد أن مباراة الزمالك تظل ذات طبيعة خاصة، نظرًا لأهميتها جماهيريًا وهو ما تم التأكيد عليه فى الحديث مع اللاعبين من اجل تحقيق هدفنا والفوز فى مباراة الأحد المقبل أمام الزمالك.

وشدد مدير الكرة بالأهلى على ثقته فى خبرات لاعبى الأهلى وقدرتهم على الفصل تماما بين حسم الدورى رسميًا أمس بعد الفوز على المقاولون 3-1 ولقاء الزمالك الهام والمرتقب، والذى كما أكدت يبقى ذات طبيعة خاصة جدًا، مشددًا على أن دوافع اللاعبين والجهاز الفنى تظل قوية للغاية لتحقيق الفوز فى القمة المقبلة لإنهاء مشوار الدورى بشكل جيد.