شكرا لقرائتكم استقالة عصام عبد الحميد من تدريب منتخب السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقال عصام عبد الحميد المدير الفنى لمنتخب كرة السلة من تدريب المنتخب الوطنى رجال ، بعد الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى .

وخاض منتخب كرة السلة 3 مباريات فى البطولة ، امام كل من غيميا و تونس و تشاد ، فاز فى الاولى و خسر فى اللقاءان الاخران.

ومن جانبه وافق مجلس الإدارة على استقالة المدير الفنى ، على ان يتم البحث عن بديل خلال الفترة المقبلة .

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وضمت قائمة السلة فى البطولة كل من هيثم كمال، باسم الليثى، أحمد عادل، عمر هشام، وليد عبد الجواد، أحمد مهيب، رامى ابراهيم، أحمد عزب، عمر عزب، عمرو عبد القادر، ابراهيم خالد، مصطفى مكاوى.

كما رفض مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الاستقالة التى تقدم بها عمرو مصيلحى عضو مجلس الإدارة من رئاسة لجنة المنتخبات بالاتحاد ، .وكان عمرو مصيلحى تقدم باستقالته من اللجنة على خلفية عدم تنفيذ مطالبه الخاصة بالمنتخب .