شكرا لقرائتكم إلغاء الانتظار فى قوائم الأندية للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغى اتحاد الكرة قوائم الانتظار فى الموسم القادم للدورى الممتاز 2019 / 2020، كما كان عليه الحال فى الموسمين الماضيين. ويقوم كل ناد بقيد لاعبيه فى قائمة الـ30 لاعبا والاستغناء عن باقى اللاعبين أو إعارتهم. Advertisements وسمح اتحاد الكرة للأندية بقيد 30 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل. كما تقرر عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا. فى السياق ذاته، اتخذ اتحاد الكرة قرارا بأن يتم السماح لكل ناد بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى.

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