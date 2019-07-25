شكرا لقرائتكم لاسارتى يحصل على 7 ملايين ونص مكافأة التتويج بالدورى بخلاف راتبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتقاضى الاوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الأهلى على 5 شهور من راتبه كمكافأة تتويج الأهلى بالدورى حسب ما ينص عقده مع القلعة الحمراء.

يذكر أن لاسارتى يحصل على 90 ألف دولار كراتب شهرى له وهو ما يعنى أن مكافأة تتويجه بالدورى ستكون 450 الف دولار أى ما يوازى 7 ملايين و650 الف جنيه يحصل عليها بعيدا عن راتبه الشهرى.

وتعاقد الأهلى مع لاسارتى فى نهاية شهر ديسمبر الماضى خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون وخاض أول لقاء له مع المارد الأحمر امام بيراميدز فى الرابع من يناير الماضى وانتهت بخسارة الاحمر بهدفين لهدف.

وحصد النادى الأهلى لقب الدورى الممتاز للمرة الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ورفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك ويتبقى مباراة واحدة بين القطبين يوم الاحد المقبل.