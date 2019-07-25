شكرا لقرائتكم رسمياً.. الزمالك يرفض إرسال البطاقة الدولية لكهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب نادى الزمالك اتحاد الكرة رسميا، اليوم الخميس، يخطره فيه برفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بمحمود كهربا لاعب الفريق، إلى أفيس البرتغالى الذى وقع له اللاعب مؤخرا .

وكان كهربا وقع رسميا أمس على عقود الإنضمام إلى نادى أفيس البرتغالى، وطلب النادى البرتغالى البطاقة الدولية للاعب.

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