AR BeIn: مانشستر يونايتد ضد توتنهام بث مباشر kora star يوتيوب بدون تقطيع مباراة تونهام ومان يونايتد...

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ومن جانبه، فإن دي خيا يطمع فى شارة قيادة مانشستر يونايتد بالموسم الجديد، فيما قال المدرب والمدير الفني للنادي الأحمر سولشاير أن جماهير مانشستر يونايتد تدرك قيمة بوجبا، تزامنًا مع رحيله وانتقاله إلى نادي ريال مدريد أو نادي يوفنتوس هذا الموسم.