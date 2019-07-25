شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السلة بعد الاستقالة: الاتحاد و10 لاعبين سبب وداع الأفرو كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج عصام عبد الحميد، المدير الفنى لمنتخب السلة المستقيل، عن صمته للرد على الاتهامات التى الموجهة إليه وتحمله مسئولية الخروج من بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى الأسبوع الجارى، بالخسارة أمام تشاد وتونس.

ونشر عبد الحميد، عبر صفحته على فيس بوك، توضيحاً بأنه تقدم بالاستقالة والاعتذار، بعدما تحمل المسئولية، ووافق على المهمة فى البطولة، موجهاً الشكر للاعبين الذين شاركوا فى البطولة مقابل وجود 10 لاعبين من القوام الأساسى لم يشاركوا بحجة الإصابة وعدم الرغبة فى المشاركة مع المنتخب، رغم الحاجة لوجودهم مع المنتخب.

وكشف عبد الحميد أنه طلب من المسئولين بالاتحاد وجود هؤلاء اللاعبون ومحاسبتهم، لكن لم يُحاسب أحد، وأبلغ الاتحاد أن المنتخب لن يستطيع تحقيق نتيجة إيجابية ولابد من حضور هؤلاء اللاعبين، ولكن لم يحدث هذا

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وطالب المدير الفنى المستقيل بمحاسبة من امتنع عن تمثيل بلده قائلا، "حاسبوا من تسبب فى ذلك ولا تحاسبوا من تحمل المهمة بكل شرف، وأنا بطبعى أتحمل المسؤولية وأى نقد ولكن بأدب واحترام".

وكان اتحاد السلة قد وافق على الاستقالة التى تقدم بها عصام عبد الحميد من تدريب المنتخب، على خلفية وداع بطولة الأفرو كان .