شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف أول قرار رسمى للزمالك تجاه كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود كهربا توقيعه لنادى أفيس البرتغالى، بعدما طالب بفسخ تعاقده مع نادى الزمالك، خلال الفترة الماضية.

وطالب الاتحاد البرتغالى الاتحاد المصرى بإرسال البطاقة الدولية لكهربا بعد توقيعه لنادى أفيس البرتغالى، وهو ما قوبل برفض من جانب الزمالك الذى يتمسك بحقه فى اللاعب الذى يتبقى له 3 مواسم مع القلعة البيضاء وفقا لعقده المسجل فى اتحاد الكرة المصرى.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط نادى الزمالك، سينضم لأحد أندية الدورى البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكدت الصحيفة ذائعة الصيت فى البرتغال، أن محمود "كهربا" وقع على عقود انتقاله لصفوف ديسبورتيفو أفيس الذى ينافس فى الدرجة الممتازة، حيث ينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة.

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