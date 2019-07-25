شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاسارتى يتوج بالدورى مع الأهلى بـ"نيولوك" جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توج النادى الأهلى ببطولة الدورى العام هذا الموسم بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بالمباراة المؤجلة من الجولة السابعة و العشرون ورفع رصيده الى 77 نقطة بفارق خمس ناقط عن الزمالك ويتبقي لقاء وحيد فى البطولة .

وشهدت المباراة ظهور مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر بنيولوك جديد ، حيث ظهر بالدوجلاس، للمرة الأولى مع الأهلى ، بنيولوك لفت الأنظار إليه.

ويحتل الأهلى قمة ترتيب فرق الدورى برصيد 77 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب الوصافة ، و 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث