شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: "كفاية احتفالات بالدورى.. حان موعد التركيز للزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الجهاز الفنى واللاعبين أغلقوا تماماً صفحة التتويج بالدورى بعد الفوز على المقاولون أمس، ويركزون بالكامل فى مباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل فى ختام بطولة الدورى الممتاز.

وقال عبد الحفيظ، «بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التى تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمى والإحصائى والجماهيرى، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث فى مباراة القمة».

وأضاف مدير الكرة بالأهلى أن مباراة الزمالك تظل ذات طبيعة خاصة، نظرًا لأهميتها جماهيريًا، وهو ما تم التأكيد عليه فى الحديث مع اللاعبين من أجل تحقيق هدفنا والفوز فى مباراة الأحد المقبل أمام الزمالك.

وشدد مدير الكرة بالأهلى على ثقته فى خبرات لاعبى الأهلى وقدرتهم على الفصل تماما بين حسم الدورى رسميًا أمس بعد الفوز على المقاولون 3-1 و لقاء الزمالك الهام والمرتقب والذى كما أكدت يبقى ذا طبيعة خاصة جدًا، مؤكداً أن دوافع اللاعبين والجهاز الفنى تظل قوية للغاية لتحقيق الفوز فى القمة المقبلة لإنهاء مشوار الدورى بشكل جيد.