شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى قوائم الانتظار فى الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة إلغاء قوائم الانتظار فى الدورى الجديد على أن يقيد كل نادٍ لاعبيه فى قائمة الـ30 لاعبا والاستغناء عن باقى اللاعبين أو إعارتهم. وكان اتحاد الكرة قرر أيضا السماح للأندية بقيد 30 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل. كما تقرر عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا. فى السياق ذاته، اتخذ اتحاد الكرة قرارا بأن يتم السماح لكل ناد بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال افريقيا على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى.

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