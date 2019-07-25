شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائى للأساسيين فى الأهلي بالإسكندرية قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الأهلى الذين شاركوا فى مباراة المقاولون أمس لتدريبات استشفائية اليوم فى معسكر الفريق المغلق ببرج العرب بالإسكندرية، ويكتفى اللاعبون بمران استشفائى وخفيف، فيما يخوض اللاعبون الذين لم يشاركوا فى اللقاء مراناً قوياً.

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وستعد الأهلى لمواجهة الزمالك مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب فى الجولة الأخيرة من منافسات الدورى العام لموسم 2019-2020.

وكان الأهلى قد توج أمس بلقب الدورى بعد فوزه على المقاولون العرب 3\1 ورفع رصيده إلى النقطة 77 متقدما بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه وهو الزمالك.