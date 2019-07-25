الارشيف / اخبار الرياضه

مران استشفائى للأساسيين فى الأهلي بالإسكندرية قبل القمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائى للأساسيين فى الأهلي بالإسكندرية قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الأهلى الذين شاركوا فى مباراة المقاولون أمس لتدريبات استشفائية اليوم فى معسكر الفريق المغلق ببرج العرب بالإسكندرية، ويكتفى اللاعبون بمران استشفائى وخفيف، فيما يخوض اللاعبون الذين لم يشاركوا فى اللقاء مراناً قوياً.

 

Advertisements

وستعد الأهلى لمواجهة الزمالك مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب فى الجولة الأخيرة من منافسات الدورى العام لموسم 2019-2020.

وكان الأهلى قد توج أمس بلقب الدورى بعد فوزه على المقاولون العرب 3\1 ورفع رصيده إلى النقطة 77 متقدما بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه وهو الزمالك.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مران استشفائى للأساسيين فى الأهلي بالإسكندرية قبل القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا