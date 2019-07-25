شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى لـ"تايم سبورت": "لم أرم الفوطة.. وفى الأهلي مبنحبش الشماتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، أنه لن يرحل عن القلعة الحمراء إلا حال قررا إدارة الأهلى الاستغناء عن خدماته، ولديه طموح بالاستمرار فى الملاعب .

وقال شريف إكرامى، فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت"، "الأهلى بيتى ولم أفقد شغفى بالاستمرار داخله، ورغم أن لاسارتى لديه وجهة نظر فى استبعادى إلا أننى احترمها، وعندما تتاح لى الفرصة مجدداً لن أفرط فيها، ولم أرم الفوطة حتى الآن".

وأضاف حارس الأهلى، "لن أرحل عن الأهلى إلا لو قررت إدارة النادى الاستغناء عنى، ووجدت بداخلى رغبة فى الاستمرار بالملاعب، دكة الأهلى مهمة ولكن بشرط ألا تفقد أى لاعب طموحه المشروع فى المشاركة أساسياً. "

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وعن التنافس مع محمد الشناوى قال إكرامى، "الشناوى أخ قبل أن يكون منافسا، وتعرض لظروف صعبة طيلة الموسم وتعامل معها بثبات وصمود يستحق الإشادة".

وعن تتويج الأهلى بالدورى قال إكرامى، "مقومات البطل لا تتواجد سوى فى الأهلى، والفوز بالدورى هذا الموسم جاء ليؤكد هذه المعانى، الأهلى بطل فى كل الظروف رغم كل محاولات التشويه والهدم والتكالب ضدنا، الأهلى كبير وبطل ولا أحب أن أتحدث بلغة الشماتة ولكن الأهلى قد يمرض ولكنه سيظل بطلا فلا يوجد أحد يملك مقومات شخصية البطل سواه ."

وعن الموسم الجديد علق إكرامى، "شىء يدعو للفخر أن تفتتح موسمك الجديد ببطولة تمثل أفضل تعويض للجماهير بعد الخروج الأفريقى والعربى وأؤكد "الدورى لن يخرج من الجزيرة" .

وتوج النادى الأهلى بالدورى الممتاز للمرة الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ورفع رصيده الى 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك ويتبقى مباراة واحدة بين القطبين الأحد المقبل.