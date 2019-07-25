شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم "بيبو دجلة" لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو سموحة فى ضم محمد جمال بيبو لاعب وادى دجلة السابق في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم.

حضر توقيع عقود اللاعب على الانضمام لسموحة كل من فرج عامر رئيس سالنادى، ووليد عرفات نائب الرئيس، بالإضافة إلى أنور شلوفة وكيل اللاعب.

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ويسعى سموحة لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة لسد احتياجات حسام حسن المدير الفني للفريق والجهاز المعاون له .

بيبو كان من ناشئى مصر المقاصة وانتقل للمقاولون العرب أثناء الثورة ولكن بسبب أزمات مادية رحل وعاد إلى الدرجة الثانية لفريق الواسطي، ورفض أبو العينين شحاتة مدرب الواسطى بقاءه فرحل فى اليوم الأخير للقيد وانتقل للدرجة الثالثة ومنه إلى الفيوم بالدرجة الثانية مقابل 20 ألف جنيه في موسم 2013-2014 ولعب جمال عبد الحميد دورا فى اكتشافه وجعله يشارك بمركز المهاجم وسجل 14 هدفا في الإعداد وفي الموسم ذاته سجل 10 أهداف ثم طلب طارق العشري ضمه إلى وادي دجلة مقابل 250 ألف جنيه ومن هنا بدأت رحلتي مع دجلة قبل رحيله بعد فسخ عقده بالتراضى وانتقاله لسموحة