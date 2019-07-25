شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك شباب اليد إلى صالة مواجهة النرويج فى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم بإسبانيا، موعد تحرك الفريق إلى صالة أس ترافيرساس التى تستضيف لقاء منتخب شباب اليد والنرويج، مؤكداً أن التحرك سيكون فى تمام الخامسة مساءً قبل بدء اللقاء بما يقرب من ساعتين .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب اليد مع النرويج فى تمام السابعة إلا ربع مساءً.

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وتأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.