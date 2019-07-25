شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لجنة التخطيط بالأهلى ترفض وصايا لاسارتى برحيل هذا الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة الشيخ طه إسماعيل وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، بعض مطالب الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر.

وحقق النادى الأهلى لقب الدورى رقم 41 فى تاريخه بعدما حسم الصراع مع الزمالك، بعدما حقق الفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من منافسات المسابقة.

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ونجح الأهلى فى ضم المالى أليو ديانج، كما نجح فى تمديد إعارة لاعبه رمضان صبحى من نادى هيدرسيفلد الإنجليزى

وطلب لاسارتي رحيل ثلاثة لاعبين من الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لعدم قناعته الفنية بإمكانياتهم، ورغبة منه في الاستعانة بلاعبين آخرين.

لمعرفة الثلاثى الذى يرغب لاسارتى فى رحيله عن الأهلى اضغط هنا