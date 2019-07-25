شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يواصل تنفيذ برنامج التأهيل فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المالى أليو ديانج، لاعب الأهلى، تنفيذ برنامجه البدنى صباح اليوم الخميس فى ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى.

وخاض اللاعب تدريبات بدنية قوية فى إطار البرنامج البدني والتأهيلى الذى وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز ديانج بدنيا وفنيا من خلال البرنامج الموضوع له قبل الدفع به فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الأهلي مؤخراً مع ديانج لمدة خمسة مواسم قادماً من مولودية الجزائر ويتم تجهيزه للمشاركة مع الفريق في الموسم الجديد بدءاً من مباراة بيراميدز يوم 28 أغسطس المقبل في كأس مصر.