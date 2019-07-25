أول تحرك من الزمالك بعد تعاقد كهربا مع آفيس البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بعدم ارسال البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق ، لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ووقع "كهربا" لاعب الزمالك على عقود الانتقال إلى نادي ديسبورتيفو أفيس وذلك ليمثل الفريق بداية من الموسم القادم 2019-2020.

اقرأ أيضا .. مصدر: كهربا يوقع على عقود انتقاله للدوري البرتغالي

وأخطر الاتحاد البرتغالي نظيره المصري بتوقيع اللاعب على عقود رسمية، وطلب إرسال البطاقة الدولية.

Advertisements

وبحسب مصدر من اتحاد الكرة لمصراوي فإن طلب الاتحاد البرتغالي سيقابل بالرفض .

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ "الخليج 365" إن اتحاد الكرة سيكون مجبراً إلى إرسال بطاقة مؤقتة لكهربا في حالة وصول خطاب أخر من الاتحاد البرتغالي يطلب فيه البطاقة الدولية للاعب.

أقرأ أيضا .. مصدر باتحاد الكرة يكشف عقوبة كهربا "الدولية" المتوقعة بعد انتقاله للدوري البرتغالي

ورحل كهربا عن مصر منذ أيام وسط أزمة مع ناديه الزمالك بشأن صحة عقد كان قد وقع عليه قبل عامين، حيث يرى الزمالك أنه مرتبط باللاعب لثلاث مواسم مقبلة، وفي المقابل يعتبر جناح المنتخب المصري أنه لاعب حر بعد انتهاء عقده القديم.