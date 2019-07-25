تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتقدم 9 مراكز عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حافظ المنتخب البلجيكي موقعه في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم في نسخته الصادرة اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والتي شهدت تقدم المنتخب المصري ليصبح ضمن أول 50 منتخب على مستوى العالم.

ونجح المنتخب المصري في التقدم إلى المركز الـ49 عالميًا، بعدما احتل المركز الـ58 في يونيو الماضي.

وودع المنتخب المصري منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في دور الـ16 بعد الخسارة لصالح جنوب أفريقيا.

وحافظ المنتخب البلجيكي رصيده في صدارة التصنيف إلى 1746 نقطة، وتراجع المنتخب الفرنسي مركزًا ليصبح الثالث عالميًا، بينما تقدمت البرازيل للمركز الثاني بعدما رفعت عدد نقاطها إلى 1726 واحتفظ المنتخب الإنجليزي بالمركز الرابع أمام نظيره الأوروجوياني.

تصنيف أفضل 10 منتخبات في العالم:

1- بلجيكا (1746 نقطة)

2- البرازيل (1726 نقطة)

3- فرنسا (1718 نقطة)

4- إنجلترا (1652 نقطة)

5- أوروجواي (1637)

6-البرتغال (1631 نقطة)

7- كرواتيا (1625 نقطة)

8- كولومبيا (1622)

9- إسبانيا (1617 نقطة)

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10- الأرجنتين (1610)

تصنيف أفضل 10 منتخبات إفريقية:

20- السنغال (1550 نقطة)

29- تونس (1496 نقطة)

33- نيجيريا (1481 نقطة)

40- الجزائر (1463نقطة)

41- المغرب (1461 نقطة)

49- مصر (1431 نقطة)

50- غانا (1429 نقطة)

53- الكاميرون (1409 نقطة)

56- الكونغو الديموقراطية (1395 نقطة)

57- كوت ديفوار (1349 نقطة)

59- بوركينا فاسو (1381 نقطة)

62- مالي (1365 نقطة)