محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: توفي محمود علام المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض . وكان علام قد تولى منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي في عام 2014 وتقدم باستقالته بعد تخطيه سن المعاش. ونعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المدير التنفيذي الأسبق للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.