إكرامي: الأموال لا تصنع أبطالاً.. ولن أرحل عن الأهلي إلا في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، أن فريقه استطاع أن يوجه رسالة للجميع بقدرتهم في الحصول على الدوري رغم الصعوبات التي تعرض الفريق الأحمر خلال هذا الموسم.

إكرامي أضاف في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" صباح الخميس :"تتويجنا بالدوري خلال هذا الموسم كان بمثابة توجيه رسالة للجميع أن الأموال لا تصنع أبطال".

وتابع :"نجحنا في توجيه رسالة بأن القيم والمبادئ هيّ التي تقودنا للبطولات وهذا ما حققناه خلال هذا الموسم".

وواصل حارس الأهلي المخضرم :"الموسم الحالي تردد بأنني أفتعل أزمات لكن من طبيعتي لن أرد على هذه الشائعات".

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الحارس صاحب الـ36 عامًا تحدث عن أسباب غيابه من المشاركة، ليرد قائلاً :"في الموسم الماضي شاركت في 8 مباريات وكنت بالطبع أسعى إلى المزيد من حيث المشاركة".

وأكمل :"منذ 2018 وأنا بعيد عن المشاركة بصورة أساسية لكنني أريد توجيه رسالة للجميع خاصة للاعبين الصغار بأن جلوسي على مقاعد البدلاء لا يسبب لي مشاكل".

وأوضح :"دوري في الأهلي ليس لمجرد التحفيز، أنافس للمشاركة والعودة من جديد بصورة أساسية، مازال عندي الشغف للاستمرار في الملاعب".

وحول رحيله من الأهلي، أنهى إكرامي تصريحاته :"لن أرحل عن النادي إلا في حالة واحدة إذا قررت الإدارة الاستغناء عن خدماتي".

جدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه عقب الفوز الذي حققه على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب "برج العرب".