30 صورة ترصد سخرية رواد مواقع الإنترنت من خسارة الزمالك للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

سخر رواد مواقع الإنترنت من خسارة الزمالك بطولة الدوري الممتاز لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

واقتنص الأهلي بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز علي المقاولون العرب 3-1 وارتفاع رصيده إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك قبل مواجهتهما معاً يوم الأحد القادم فى الجولة الأخيرة.

الأهلي كان يحتل المركز الأخير ببطولة الدوري بسبب مشاركته ببطولة أفريقيا وغيابه عن بطولة الدوري إلا أن الأحمر عاد واستطاع انتزاع الصدارة من الزمالك.