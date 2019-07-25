رئيس الإنتاج الحربي: نثق في قدرات باسم مرسي رغم سوء التوفيق الذي لازمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي أن الجهاز الفني بقيادة مختار مختار وإدارة النادي العسكري واثقون في قدرات باسم مرسي المنضم مؤخرًا إلى صفوف الفريق.

وانضم مرسي إلى صفوف الإنتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك.

وخلال تصريحات لقناة تايم سبورت قال عامر: "واثقون في قدرات باسم مرسي رغم سوء التوفيق الذي لازمه مؤخرًا".

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وأضاف: "نحاول الاستفادة من الأخطاء التي وقعنا فيها الموسم الماضي خاصة بعد الإصابات التي ضربت الفريق".

وأكمل: "باسم هو الصفقة الخامسة للفريق العسكري حتى الآن، وفي انتظار ضم صفقة أو صفقتين".

وكان باسم قرر الرحيل للنادي العسكري على سبيل الإعارة في ظل الصعوبة في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأبيض.